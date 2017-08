Dna-reparatie: zegen of een stap te ver?

Wybo Dondorp, bio-ethicus aan de Universiteit van Maastricht denkt dat de doorbraak op termijn gaat helpen bepaalde ziekten beter te voorkomen bij het nageslacht. ,,We hebben nu inderdaad PGD en dat is voor heel veel ziekten in families een goede benadering om te voorkomen dat je embryo's in de baarmoeder plaatst waar wat mee is. Maar PGD is niet in alle gevallen toepasbaar en inde tweede plaats heb je soms niet genoeg embryo's om een goede selectie te maken. Daar kan deze technologie aan bijdragen.''



Het blijft moeilijke materie, beaamt bioloog Ter Gast. ,,Ik merk dat als je met leken praat dat mensen heel erg weinig weten van de biologie. Kijk, ik weet niets van computers, mij kun je ook van alles wijsmaken over het beveiligen van computers op internet. Maar hier weet ik wel wat van. Die angstbeelden snap ik soms niet. Waarom zouden wetenschappers moedwillig slechte dingen gaan doen? Dat is een rare gedachte.''



De wetenschap moet opboksen tegen 'rare gedachten' in de publieke opinie, vindt Ter Gast. Ze ziet al wat veranderingen ten goede. ,,Een paar jaar geleden waren de wetenschappers op de televisie altijd de mad scientists, de waanzinnige geleerden, de griezels die een beetje Frankenstein waren.



Sinds CSI begint dat beeld te kantelen. Wetenschappers zijn normale mensen, met een liefdesleven en ze zijn de baas over de technologie en ze lossen alles in drie kwartier op. Het beeld van de gekke geleerde is op zijn retour. En dat kan helpen in deze discussie.''