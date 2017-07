Grote planetaire storm vastgelegd op prachtige beelden

De Grote Rode Vlek is zo'n 16.000 kilometer breed, groot genoeg om de aarde op te slokken. De storm werd 300 jaar geleden al voor het eerst waargenomen. Hij is zichtbaar vanaf de aarde door een telescoop.

'De beste plaatjes ooit'

,,Honderd jaar lang hebben wetenschappers Jupiters Grote Rode Vlek bestudeerd'', zegt Scott Bolton, die het onderzoek naar de storm leidt dat wordt uitgevoerd door het Southwest Research Institute in San Antonio. ,,Nu hebben we de beste plaatjes die ooit geschoten zijn van deze iconische storm.''

Project Juno

Ruimteschip Juno werd gelanceerd in 2011 en arriveerde deze maand bij Jupiter. Het is pas het tweede ruimtevaartuig dat rond de grootste planeet van het zonnestelsel cirkelt. NASA's Galileo deed dit van 1995 tot 2003, maar op een veel grotere afstand. De volgende keer dat Juno dichtbij de planeet zal zijn is in september. De Grote Rode Vlek zal dan echter niet in beeld komen.