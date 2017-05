Jupiter blijkt er van boven heel anders uit te zien dan van de zijkant

De sonde is in 2011 naar de planeet gestuurd en verzamelt nu gegevens over de atmosfeer. Jupiter is vooral bekend van het gestreepte uiterlijk. Met deze nieuwe beelden zien we dat de Noord- en Zuidpool van de planeet er heel anders uit zien. De strepen blijken niet door te lopen naar de polen. En dus ziet Jupiter er 'van onderop' anders uit dan vanaf de 'zijkant'.



Jupiter is een gasreus en heeft dus geen ‘vaste grond’ zoals onze aarde of de planeet Mars. In plaats daarvan bestaat de hele planeet uit gassen. Jupiter staat bekend om zijn 'strepen' en de 'grote rode vlek' die al honderden jaren bestudeerd wordt. Die rode vlek is namelijk zo groot dat hij al sinds de 17 e eeuw met telescopen gezien wordt. Het is een gigantische wervelstorm, die al die honderden jaren al op de planeet woedt.



Nu blijkt dat de ook op de polen van de planeet enorme woeste draaikolken van wervelstormen voorkomen. Die stormen woeden in het gasoppervlak van Jupiter, die op die plek ook nog eens niet de kenmerkende oranjerode kleur heeft.