Nieuwe vlindersoort ontdekt op skipiste

Russische onderzoekers hebben voor het eerst in meer dan honderd jaar in Israël een nieuwe vlindersoort ontdekt met oranje, zwartgevlekte vleugels. Het insect werd aangetroffen in het skigebied op de berg Hermon en is beschreven in het vakblad Comparative Cytogenetics. De Melitaea acentria, zoals de officiële naam luidt, is vermoedelijk al 1 tot 1,6 miljoen jaar oud.