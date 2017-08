Robots Alice en Bob beginnen geheimtaal: experiment stilgelegd

Toen de onderzoekers doorkregen wat er aan de hand was, legden ze het experiment stil. ,,Dit is een belangrijke mijlpaal. Maar iedereen die ontkent dat dit potentieel gevaarlijk is, steekt zijn kop in het zand", stelt professor Kevin Warwick, een expert in robotica in het Verenigd Koninkrijk in Britse media. ,,We hebben geen flauw idee wat deze robots tegen elkaar zeggen. Als je eenmaal robots hebt die ook fysiek dingen kunnen doen, in het bijzonder voor militaire doeleinden, kan zoiets dodelijk zijn."



Volgens Warwick is dit het eerste gedocumenteerde geval, maar hij is ervan overtuigd dat er meer zijn. ,,Robots kunnen communiceren met elkaar en hoewel we denken dat we hen in de gaten kunnen houden, is er geen enkele manier om dat zeker te weten. Ook de Brits natuurkundige Stephen Hawking en Canadees-Amerikaans ingenieur Elon Musk waarschuwden al voor de gevaren van artificiële intelligentie."



Het 'mislukte' experiment doet denken aan de filmreeks Terminator met acteur Arnold Schwarzenegger, waarin robots een zelfbewustzijn ontwikkelen en de mensheid proberen uit te roeien. Zo ver is het nog niet, maar héél gek klinkt het niet meer. ,,Het gebeurt eigenlijk al overal", aldus technologie-experte Kate Adamson. ,,Kijk bijvoorbeeld naar de hoge frequentiehandel op de aandelenmarkt. Sommige algoritmes doen precies hetzelfde. Ze hebben een bepaalde kennis ontwikkeld en worden niet elke minuut gemonitord."