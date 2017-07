Tasje met maanmateriaal van historische Apollo 11-missie geveild

Het is vandaag exact 48 jaar geleden dat Apollo 11 met Neil Armstrong en Buzz Aldrin op de maan landde. Ter viering van dit jubileum veilen Sotheby’s en Ebay tientallen unieke artikelen als foto’s, delen van de maanraket en persoonlijk materiaal van de astronauten. De meeste artikelen zijn redelijk betaalbaar, maar alles draait om het maanzakje waarop de tekst 'terugkeer maanmonsters' gedrukt staat. Geschat werd dat het zakje 1,5 tot 3,5 miljoen euro zou opleveren. Uiteindelijk betaalde een anonieme koper ruim 1,5 miljoen euro voor het maanmateriaal.



De NASA wilde niets liever dan dat het zakje niet werd geveild. Dat komt omdat er een behoorlijke geschiedenis aan het maanmateriaal kleeft. Het lag ooit in een ruimtevaartcentrum in Kansas, waar Max Ary als directeur de scepter zwaaide. Hij werd in 2005 veroordeeld wegens het stelen en verkopen van museumstukken. Toen zijn bezittingen ter veiling in beslag werden genomen omdat het vermoeden bestond dat ze van hem waren, zat daar ook het zakje maanmateriaal bij. Wat niet bekend was, was dat deze door de NASA was uitgeleend aan het museum.