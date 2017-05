Zomer? Daar komen de ufo's!

,,Wat vliegt daar door de lucht? Dat is geen gewoon vliegtuig.” En: ,,Wat de fack is dat? Zo’n rare vorm heb ik nog nooit gezien!” Je wordt al snel uitgelachen als je over ufo’s begint, maar sommige mensen zien ze echt vliegen. Met afbeeldingen en video’s van de unidentified flying objects kunnen ze terecht bij het UFO Meldpunt. Dat deed ook Petert van Abbe.



,,Dit vind ik echt apart. Wat kan dit zijn? Het gaat naar Amsterdam West. Misschien een helikopter die gaat landen op de Vrije Universiteit? Nee, hij gaat er voorbij. Wat gaat die doen, joh?” Van Abbe praat vol verbazing tegen zichzelf, terwijl hij beelden van een webcam opneemt. Boven Amsterdam vliegt een lichtgevend object, maar hij heeft geen idee wat het is. Langzaam verdwijnt het achter de wolkenkrabbers op de Zuidas. Net als duizenden anderen doet Van Abbe melding van het object.



Vooral in de zomermaanden worden veel ufo’s gespot. ,,Dat komt doordat mensen dan langer en vaker buiten zijn”, legt Alex Griffioen van het UFO Meldpunt uit. Meestal is de realiteit een stuk minder spannend. ,,In het voorjaar zijn er veel vliegers in de lucht. Er zijn tegenwoordig zelfs ledvliegers, die licht geven. Dat is een heel vreemd gezicht. In de winter zijn het vaak Thaise lampionnen. Die geven een flikkerend, oranje licht. Je herkent ze zo, maar niet iedereen is er bekend mee.” Ook de toename in het gebruik van drones zorgt voor veel ufo-meldingen.