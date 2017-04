Achtervolgers niet door kwalificaties op WK baan

Brabantse Pijl startsein voor renners 'met dynamiet in de benen'

11 april Nieuwe namen, nieuwe gezichten en andere wegen, in elk geval voorzien van glad asfalt in plaats van hoekige kasseien. De Brabantse Pijl luidt het einde van de kasseien in en is het vertrekpunt voor een serie heuvelklassiekers. Traditiegetrouw komen hier de punchers uit hun hok.