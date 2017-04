Albasini wint voor het vierde jaar op rij etappe in Romandië

Op de slotklim in de regen volgde de ene aanval de andere op. Primoz Roglic van LottoNL Jumbo probeerde het, evenals de Nederlanders Robert Gesink en Wilco Kelderman.Niemand van de klassementsfavorieten kon op de slotklim het verschil maken, waarop Albasini eens te meer liet zien ijzersterk te zijn in sprintjes in eigen land. De 36-jarige Zwitser boekte zijn zevende etappezege in Romandië, in een tijdspanne van slechts vier jaar.



Fabio Felline blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Hij won gisteren de proloog in Aigle en kon ook vandaag in de klim naar Champéry goed volgen.