Amador van de sokken gereden door auto

Poels wint nu wel in Ronde van Polen, Teuns eindwinnaar

4 augustus Sky-renner Wout Poels heeft de laatste etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Limburger was in de koninginnenrit met start en aankomst in Bukowina Tatrzanska de sterkste van het peloton en wist nog een paar aanvallen af te slaan.