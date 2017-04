Anna van der Breggen maakt trilogie compleet

,,Dit had ik nooit aan zien komen en niet verwacht'', zei Van der Breggen tegen de NOS over haar drie achtereenvolgende zeges. Op de Côte de Saint-Nicolas maakte de 27-jarige Nederlandse het verschil. ,,Daar was de samenwerking even wat minder. Toen ik achter me keek, had ik een gaatje Toen ben ik vol doorgegaan. Met kasseitjes en wat bochtjes weet ik dat ik door kan trekken. Het was een pittige koers, echt fantastisch dat ik 'm win.''