Arndt drie jaar langer bij Sunweb

Arndt werd gisteren nog tweede in de negentiende etappe van de Tour.

De 25-jarige Duitser rijdt sinds 2013 voor de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Vorig jaar won hij een rit in de Giro, dit jaar de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Walscheid (24) begon in 2015 als stagiair en kreeg het jaar erop een profcontract.