Astana kiest als eerbetoon geen vervanger voor Scarponi in Giro

,,Als eerbetoon aan Scarponi rijden we met acht in plaats van negen renners'', aldus de ploeg in een persbericht. ,,Zijn dood is een slag voor het hele team. Omdat hij de ploeg zou aanvoeren, hebben we besloten hem niet te vervangen. Zijn racenummer blijft dus vrij. Elke dag in deze Giro d'Italia zal Michele bij ons zijn'', zet algemeen directeur en oud-renner Alexandr Vinokoerov.