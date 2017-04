Baanrenners sluiten WK af met vier medailles

Sprintcoach Wolff nam in Hong Kong afscheid, wat door zijn renners zeer wordt betreurd. Door Harrie Lavreysen bijvoorbeeld, gisteren met zilver op de sprint achter de Rus Denis Dmitrijev de Nederlandse sensatie op de WK. ,,Ik was al heel blij dat ik in de finale kon komen, maar die Rus was nog net een stukje te sterk voor mij'', zei de pas 20-jarige Brabander op de website van de wielerbond. Bij de NOS kon hij een verklaring geven voor zijn opmars: ,,Sinds ik bij René zit, maak ik echt supergrote stappen. Dat hij stopt, is echt eeuwig zonde." Lavreysen had op de openingsdag al een rol gespeeld bij het behalen van de zilveren plak door de teamsprinters.

Wolff begeleidde onder meer de in Hong Kong door een blessure afwezige Elis Ligtlee (goud) en Matthijs Büchli (zilver) naar olympische medailles, maar meende met hetzelfde budget niet optimaal te kunnen werken naar Tokio 2020. De Duitser besloot na zes jaar terug te treden en zag op de voorlaatste dag van zijn bondscoachschap Lavreysen het baansprinten in Nederland een mooi perspectief bieden.



Een dag later had Shanne Braspennincx nog de kans een medaille op keirin aan het totaal toe te voegen. De Brabantse was in 2015 de nummer twee van de WK op keirin, maar werd daarna getroffen door een hartinfarct. Terug op de baan mocht ze alweer als reserve mee naar Rio, in Hong Kong pakte ze een finaleplaats waarin ze vijfde werd.



Na eerder zilver op het omnium, bezorgde Kirsten Wild Nederland op de slotdag de vierde medaille. Dat deed de Zwolse op de puntenkoers.