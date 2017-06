Bahrein-Merida zoals verwacht zonder Nibali naar Tour

Jetse Bol krijgt groen licht voor Vuelta

7:54 Hij moet er nog even op wachten, maar Jetse Bol weet nu al dat hij later dit jaar meedoet aan de Ronde van Spanje. De 27-jarige Noord-Hollander kreeg kort na het NK in het Montferland van zijn Colombiaanse ploeg Manzana-Postobón te horen dat hij naar de Vuelta gaat.