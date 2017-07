Barguil wedt met bergtrui én nieuwe ritzege op twee paarden

,,Makkelijk wordt het niet, maar ik heb aangetoond dat ik in staat ben een etappe te pakken'', zei de Fransman tijdens de eerste rustdag in de Ronde van Frankrijk. ,,Daarnaast is mijn voorsprong in het bergklassement zodanig dat we er ook alles aan zullen doen die trui tot in Parijs te brengen. Richard Virenque was altijd mijn voorbeeld, ik zou graag in zijn voetsporen treden.''

Barguil leidt met een stevige voorsprong het bergklassement. Hij heeft zestig punten, dertig meer dan Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo.

De grootste teleurstelling over de nipte nederlaag in de sprint van gisteren, waarin de Colombiaan Rigoberto Urán net iets sneller was, had de 25-jarige Barguil intussen wel verwerkt. ,,Ook omdat ik uit de gehele etappe veel plezier haalde. Aanvallend koersen past beter bij mijn karakter dan een hele ronde defensief te moeten rijden en steeds in je achterhoofd te houden dat je de benen moet sparen. Ik ben nog jong, heb de tijd om even te wachten met te gaan voor een algemeen klassement. Dat wil ik zeker in de toekomst, maar voorlopig blijf ik nog twee jaar op deze manier koersen’’, aldus Barguil.