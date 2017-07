Bob Jungels langer bij Quick-Step

Jungels, nationaal kampioen van zijn land, is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Quick-Step, waarvoor hij tot nu toe vijf overwinningen boekte.

Jungels won dit jaar onder meer een etappe in de Ronde van Italië waarin hij als achtste eindigde. Vorig jaar was hij zesde in het eindklassement. Beide keren was de 24-jarige Luxemburg ook de beste jongere.