Bodnar en Küng sneller dan Dumoulin in tijdrit BinckBank Tour

Tom Dumoulin gaat de tweede etappe van de BinckBank Tour niet winnen. De Limburger van Team Sunweb kwam in de individuele tijdrit over 9 kilometer in Voorburg al vroeg de weg op. De vlak voor hem gestarte Pool Maciej Bodnar, winnaar van de laatste tijdrit in de Tour, was net iets sneller. De Zwitser Stefan Küng dook niet veel later onder de tijd van beiden. De renner van BMC is voorlopig de snelste.