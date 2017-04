Bondscoach Wolff na zilver: De finale was technisch niet perfect

,,De finale was technisch niet perfect, dan weet je dat het lastig wordt Nieuw-Zeeland te verslaan. Maar het is mooi om met een medaille aan het toernooi te kunnen beginnen. Het geeft vertrouwen voor de resterende dagen, de renners zijn duidelijk fit en op niveau, hopelijk zitten er nog meer mooie resultaten in'', zei bondscoach René Wolff, die iedere race voor een wisselende samenstelling koos. ,,Om steeds over zo fris mogelijke mannen te beschikken, maar ook omdat we over een in de breedte zeer sterke ploeg beschikken, waarin de renners nauwelijks voor elkaar onderdoen'', legde Wolff uit.