Boom: Zat veel agressie en blijdschap in

Kristoff de sterkste in tweede rit Arctic Race

17:41 De Noor Alexander Kristoff heeft de tweede etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen. De Europese kampioen van Katoesja versloeg in de sprint de Fransman Hugo Hofstetter en de Italiaan Andrea Pasqualon. De leiderstrui bleef in handen van de Belg Dylan Teuns. De renner van BMC had donderdag de eerste etappe gewonnen.