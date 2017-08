Bouhanni wint nu wel in Tour de l'Ain

Winst voor LottoNL-Jumbo in Tour de L'Ain

9 augustus Juan José Lobato van LottoNL-Jumbo heeft de eerste etappe in de Tour de L 'Ain gewonnen. De 28-jarige Spanjaard was woensdag de snelste in de massasprint na een etappe over 141 kilometer van Polliat naar Trévoux.