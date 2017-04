Bouhanni wint Parijs-Camembert en ontvangt 66 kilo kaas

Ster ZLM Toer start in Westkapelle en finisht in Oss

10 april De Ster ZLM Toer gaat dit jaar (op 14 juni) van start met een proloog op de zeedijk van Westkapelle. De Zuid-Nederlandse rittenkoers finisht vier dagen later in Oss. Tussendoor zijn er aankomsten in Hoogerheide, Buchten en La Gileppe.