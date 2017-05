Cavendish nog vraagteken voor Tour de France

Mark Cavendish fietst weer, maar wanneer de Britse sprinter zijn rentree in het peloton maakt staat nog lang niet vast. ,,We leggen geen druk op hem'', zei Rolf Aldag, manager van wielerploeg Dimension Data en vertrouweling van de ex-wereldkampioen.

Cavendish fietste op 18 maart in Milaan-Sanremo zijn laatste wedstrijd. Hij had eerst last van een enkelblessure, gevolgd door de ziekte van Pfeiffer. De ploeg noemde half april de Tour de France als mikpunt, maar het is nog niet zeker of hij dat gaat halen.

,,We willen er geen datum op plakken", zei Aldag in de Ronde van Californië. ,,Als je dat doet, ga je misschien overhaast te werk en dat zou zijn herstel niet ten goede komen. Iedereen die ooit Pfeiffer heeft gehad, weet dat het herstel lang kan duren. Het belangrijkste nu is zijn gezondheid."