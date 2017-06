Chantal Blaak Nederlands kampioen op de weg

Het drietal was samen met Minke Slingerland en Aafke Soet met nog drie ronden te gaan weggesprongen uit het peloton en had met het ingaan van de laatste ronde van 16 kilometer nog een voorsprong van ongeveer een minuut. Op het voorlaatste klimmetje moest Slingerland de medevluchters laten gaan, Soet was toen al gelost. Blaak beantwoordde eerst een demarrage van Koster en plaatste later succesvol zelf een aanval.

Blaak profiteerde dat haar twee medevluchters naar elkaar keken in de achtervolging. ,,Ik kan niet alles zelf doen, anders vliegt Floortje er straks zo overheen'', zei Koster. Blaak zag haar voorsprong in de slotkilometer alleen maar toenemen. ,,Toen ik een gat had, wist ik dat ik weg was'', zei ze. ,,Dit is toch waar iedereen van droomt, eens in je leven zo'n trui dragen lijkt me zo'n geweldig gevoel. Nu mag ik er een heel jaar in rijden."