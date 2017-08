Contador stopt na de Vuelta als profrenner

Contador zal de geschiedenis ingaan als een immer strijdlustige klimmer, een smaakmaker in de bergen. Bij zijn debuut in de Tour in 2005 eindigde hij als 31ste. Twee jaar later won hij de belangrijkste rittenkoers, nadat Rabobank Michael Rasmussen in het geel naar huis had gestuurd omdat de Deen had gelogen over zijn voorbereiding. In 2009 won Contador de Tour nogmaals. Het jaar erop stond hij opnieuw in het geel op de Champs-Élysées, maar die zege werd hem later ontnomen omdat bij een controle het verboden product clenbuterol in zijn lichaam was gevonden. Het was een minieme hoeveelheid, door Contador verklaard als het gevolg van het eten van besmet vlees.