Daags na de Tour haalt ritwinnaar Mollema binnen

Mollema schreef afgelopen zondag na een monsterlijke solo de 15de rit van de Ronde van Frankrijk op zijn naam. Het was voor de Groningse renner van Trek-Segafredo zijn eerste etappezege in de Tour, die hij al voor de 7de keer rijdt.

Niet alleen Mollema (30) staat ruim een etmaal na de finish in Parijs aan de start in Boxmeer. Nagenoeg alle Nederlandse Tourrenners zijn in het Brabantse dorp te aanschouwen. Alleen Robert Gesink ontbreekt, evenals vorig jaar. De 31-jarige Achterhoeker kampt met een rugblessre na een val in de negende etappe van deze Tour, een dag nadat hij met een tweede plek dicht bij een ritzege was.