Daniel Martin vertrekt naar UAE Team Emirates

,,Ik wil iedereen bij Quick-Step bedanken voor twee geweldige jaren met prachtige herinneringen. Ik ben vastbesloten om mijn tijd hier in succesvolle stijl af te sluiten", twitterde Martin vrijdag. De Ier is verheugd over zijn nieuwe stap en ziet direct een mooie uitdaging liggen. ,,Ik kijk ernaar uit om dit team naar de top van het wielrennen te leiden."

Ook in zijn eerste jaar bij Quick Step, in 2016, eindigde hij in de top-10 van de Tour de France (negende). De Ierse klimmer werd in 2008 prof bij Garmin. Daar reed hij ook tot de overstap naar de Belgische Quick Step-ploeg. Martin won in 2013 Luik-Bastenaken-Luik en een jaar later was hij de beste in de Ronde van Lombardije.