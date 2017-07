Denifl nieuwe leider Ronde van Oostenrijk, López wint etappe

Viviani pakt weer een etappe in Ronde van Oostenrijk

5 juli Elia Viviani heeft opnieuw een rit gewonnen in de Ronde van Oostenrijk. Na zijn zege in de openingsetappe van maandag, was de sprinter van Sky ook de rapste in de derde rit, die over 226 kilometer van Wieselburg naar Altheim ging.