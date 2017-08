Driedaagse De Panne wordt gemengde tweedaagse

Een dag later is er een langere rit voor de mannen. De vrouwen komen donderdag weer in actie, dan in een wedstrijd uit de WorldTour. ,,De naam Driedaagse de Panne-Koksijde blijft behouden'', zei woordvoerder Johan Van Hecke donderdag. Voorheen viel de wedstrijd in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. ,,Het zal wel wennen zijn na al die jaren, maar we zetten nu ook in op het vrouwenwielrennen en daarop hebben wij al heel wat positieve reacties ontvangen. Met onze mannenwedstrijd willen we eveneens naar het niveau van de WorldTour doorgroeien'', aldus Van Hecke.