Dubbelslag voor Lars Boom in Binckbank Tour

Lars Boom is de winnaar geworden van de vijfde etappe van de BinckBank Tour. Na 167,3 kilometer kwam hij in Sittard-Geleen als eerste over de finish.

Boom nam door zijn zege ook de leiding over in het algemeen klassement, waar hij Stefan Küng afloste. Peter Sagan volgt op twee tellen, Tom Dumoulin geeft vooralsnog acht seconden toe op de renner van LottoNL-Jumbo.

De rit, over tal van hellingen uit de Amstel Gold Race, kende een rustige aanloop. Zeven renners kwamen voorop, onder hen de Nederlander Elmar Reinders, de Tsjech Petr Vakoc en de Australiër Michael Hepburn. Die laatste twee hielden het het langst vol, maar de aanval van Sunweb had de voorsprong aanzienlijk teruggebracht. Vakoc was de enige van de vroege vluchters die er nog bij was toen in volle finale zestien man voorop overbleven. Daaruit probeerde eerst de Belg Sep Vanmarcke weg te rijden, gevolgd door Boom, die bij zijn tweede poging succes had.

Het gat dat de Brabander sloeg was groot genoeg om alleen over de streep te komen. Hierdoor liet hij onder meer Sagan en Greg Van Avermaet achter zich.

Twee jaar zonder zege

Het was twee jaar geleden dat Boom een overwinning vierde. In augustus 2015 won hij een etappe in de Ronde van Denemarken. Dinsdag drukte hij al zijn neus tegen het venster in de BinckBank Tour, door vijfde te worden in de tijdrit in Voorburg.

Zaterdag volgt een lastige rit in de Ardennen met finish in Houffalize. De BinckBankTour eindigt zondag in Geraardsbergen.