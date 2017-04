Dumoulin in dienst van Barguil in Luik-Bastenaken-Luik

Dat betekent onder meer dat ook Tom Dumoulin in Luik-Bastenaken-Luik in dienst van Barguil zal rijden.



In de Waalse Pijl verschijnt Sunweb met twee Nederlanders aan de start: Wilco Kelderman en Lennard Hofstede. De laatste doet namens Oranje ook mee in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. Sam Oomen en Albert Timmer zijn eveneens in het keurkorps van Sunweb opgenomen.