Dumoulin na machtsgreep: Maar Wellens was sterker

Kruijswijk valt aan, maar Fransen juichen in Tour de l'Ain

16:47 Thibaut Pinot heeft de Tour de l'Ain gewonnen. De Fransman, vierde in de afgelopen Giro d'Italia, kwam in de slotrit naar Culoz over 111 kilometer niet meer in de problemen. Steven Kruijswijk viel aan, maar eindigde als elfde. De slotrit werd gewonnen door Alexandre Geniez.