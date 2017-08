Dumoulin sprint naar zege in Spektakel van Steenwijk

Ronde van Polen Ewan klopt Danny van Poppel in de sprint

19:52 Caleb Ewan heeft in de Ronde van Polen de vierde etappe gewonnen. In de massasprint in finishplaats Zabrze kwam de Australische coureur van Orica-Scott als eerste over de streep, vlak voor de Nederlandse sprinter Danny van Poppel en de Slowaakse klassementsleider Peter Sagan.