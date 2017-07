Emotionele Groenewegen: Sprint leek eeuwigheid te duren

Van Vleuten na La Course: 'Een langere rittenkoers hier staat nog op mijn wensenlijst'

22 juli Het wedstrijdje 'wie pakt Annemiek van Vleuten' werd gewonnen door Annemiek van Vleuten. Als leidster in La Course was ze als eerste gestart, maar geen van de vrouwen die haar achtervolgde in de tijdrit door Marseille zag haar nog terug.