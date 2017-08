Ewan klopt Danny van Poppel in de sprint

Caleb Ewan heeft in de Ronde van Polen de vierde etappe gewonnen. In de massasprint in finishplaats Zabrze kwam de Australische coureur van Orica-Scott als eerste over de streep, vlak voor de Nederlandse sprinter Danny van Poppel en de Slowaakse klassementsleider Peter Sagan.

Van Poppel was in de eerste twee ritten door Polen, die allebei in een massasprint eindigden, respectievelijk derde en tweede geworden. Ook droeg de 24-jarige renner van Team Sky een dag de leiderstrui in Polen. Gisteren eindigde Sagan als tweede in de door de Belg Dylan Teuns gewonnen bergrit. De Slowaak nam daarmee de leiding over van de Nederlandse sprinter.

De 27-jarige coureur van Bora-Hansgrohe behoudt ook na de vierde etappe de leiderstrui in de Poolse voorbereidingskoers op de Ronde van Spanje. Sagan heeft 10 seconden voorsprong op Teuns. Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de vierde plaats, 20 seconden achter Sagan. Ook Tom-Jelte Slagter (vijfde op 0.25) en Wout Poels (achtste op 0.29) staan in de top tien.