Fietsen CCC voor Amstel Gold Race gestolen in Limburg

De diefstal is vannacht gebeurd, meldt de ploeg. Het materiaal is uit de vrachtwagen van de Poolse ploeg gestolen. CCC roept getuigen op zich te melden en kondigt aan dat 'we ondanks de omstandigheden meedoen aan de Amstel Gold Race'. ,,We brengen reservefietsen naar Nederland", aldus CCC.



Tom Dumoulin spreekt op Twitter zijn afschuw uit over de diefstal. ,,Dit is zo langzamerhand een jaarlijkse traditie rondom de Limburgse koersen aan het worden. Ik schaam me diep als Limburger..."