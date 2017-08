Fikse schade voor Belg Hermans na val in Polen

Ook liep hij een breukje op in het borstbeen. Daarnaast heeft de coureur van BMC een hersenschudding en schaafwonden over zijn hele lichaam.

Hij werd na zijn val naar het ziekenhuis gebracht. ,,Gelukkig werden geen breuken in de ruggengraat of interne bloedingen vastgesteld. Ben heeft dus vrij veel geluk gehad", aldus BMC-teamarts Daniele Zaccaria. ,,Ben verloor even het bewustzijn na de crash. We houden hem vanwege zijn hersenschudding goed in de gaten en hij blijft nog onder observatie.''