Franse wielrenner Gallopin van Lotto Soudal naar AG2R

Van Poppel wint sprint in Polen

19:15 Danny van Poppel heeft eindelijk zijn dagsucces in de Ronde van Polen te pakken. De Nederlandse wielrenner van Team Sky sprintte naar de zege in de vijfde etappe, voor de Sloveen Luka Mezgec. In de eerdere ritten was Van Poppel twee keer tweede en een keer derde geworden. De Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan, die als derde finishte, blijft leider in het algemeen klassement.