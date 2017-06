Froome en Contador maken zich geen zorgen over Tour na tegenvallende Dauphiné

Voormalig leider De Gendt verlaat Dauphiné

10 juni De Belg Thomas De Gendt slaat de slotrit van het Critérium du Dauphiné over. De dertigjarige wielrenner van Lotto Soudal, die een groot deel van de week in de gele leiderstrui reed, heeft last van zijn rechterpols waarin een ontsteking zit. In overleg met de ploegleiding besloot De Gendt zondag niet meer op zijn fiets te stappen voor de laatste etappe.