Froome krijgt concurrentie van Bardet in Vuelta

,,Ik heb na de Tour, die zowel fysiek als mentaal veel van me vroeg, even nagedacht over de invulling van de rest van het seizoen. De combinatie Tour/Vuelta spookte al maanden door mijn hoofd en uit een gesprek kwam naar voren dat de ploegleiding het ook ziet zitten'', lichtte Bardet, die de afgelopen drie jaar telkens een rit won in de Tour, zijn besluit toe. ,,Het is een nieuwe uitdaging en de eerste keer dat ik twee grote rondes in één jaar rijd. Het is een belangrijke stap in mijn carrière.''