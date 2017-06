Froome: Porte grootste concurrent in de Tour, niet Quintana

,,Mijn gevaarlijkste tegenstanders worden renners die de Giro niet hebben gereden: Richie Porte, Alberto Contador en Romain Bardet'', zei Froome in een gesprek met persbureau Reuters.



,,Ik denk dat het te zwaar wordt voor Nairo om de Giro en de Tour te doen'', meent de Britse renner van Team Sky, die in juli voor de vierde keer de Tour hoopt te winnen. Froome vraagt zich wel af of Quintana in de Ronde van Italië al op zijn best was. Al zag hij zelf, trainend op Tenerife, weinig van de koers. ,,Er was geen tv. Maar Quintana is vaak beter in zijn tweede grote ronde.'' Quintana werd twee keer tweede achter Froome, in 2013 en 2015. Vorig jaar eindigde de Colombiaan als derde.



Froome (32) ziet in Porte zijn gevaarlijkste tegenstander. De Australiër was eerder zijn ploeggenoot bij Sky maar stapte in 2016 over naar BMC waar hij de rol van kopman kreeg. ,,Richie is bezig aan een geweldig seizoen met winst in de Tour Down Under en onlangs in de Ronde van Romandië. Ik denk ook dat de Tour dit jaar op zijn lijf geschreven is. Hij kan 'm winnen.'' Bekend is echter ook dat Porte in grote rondes vaak één of meer slechte dagen kent. Zijn beste resultaat tot nu toe is de vijfde plaats in de Tour van vorig jaar.



Froome treft Contador en Bardet vanaf zondag in het Critérium du Dauphiné. De Tour de France begint op 1 juli in Düsseldorf.