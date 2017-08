Froome rijdt concurrentie op achterstand, ritzege Alaphilippe

Alaphilippe volgde het voorbeeld van zijn ploeggenoten Matteo Trentin en Yves Lampaert. De Franse wonderboy was de sterkste op de moordende klim naar Xorret de Cati. Chris Froome zette zijn voornaamste concurrenten op achterstand. Alleen Alberto Contador, die na één slechte dag op een behoorlijke achterstand staat in het klassement, kon de Brit bijbenen.



Alaphilippe was de sterkste van een kopgroep van 21 man, met daarin ook de Nederlanders Daan Olivier (LottoNL-Jumbo) en Michel Kreder (Aqua Blue). Die laatste reed een heel sterke beklimming en finishte knap als zesde.



Het was even wachten op de goede ontsnapping: na 35 kilometer vonden 21 renners elkaar, met daarbij twee Nederlanders: Daan Olivier en Michel Kreder hadden wel zin in een avontuur in de Spaanse zon.



Het draaide lekker in de kopgroep, getuige het eerste uur: daarin werd maar liefst 50 kilometer afgelegd. Gesprek van de dag was echter de beslissing van Team Sunweb om Warren Barguil uit de Vuelta te zetten. De Fransman negeerde gisteren ploegorders en wachtte niet op de lek gereden Wilco Kelderman.



Team Sky hield naar goed gebruik de kopgroep binnen schot: veel groter dan vijf minuten werd hun voorsprong niet. De steile slotklim beloofde vuurwerk, en dat kregen we ook. Op de loodzware Xorret de Cati gingen Alaphilippe en Rafal Majka er met zijn tweeën vandoor.



Jan Polanc keerde uit de achtergrond terug, maar Alaphilippe was iedereen de baas en bezorgde zijn ploeg al de derde dagzege deze Vuelta. Michel Kreder werd zesde.



In de achtergrond reed Froome weg van zijn concurrenten, alleen de taaie Contador kon volgen. De twee vochten een bits prestigeduel uit, maar tijdwinst leverde het niet op. Spektakel des te meer.



Poels verloor zeventien seconden op zijn kopman Froome. Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Jetse Bol kregen nog wat meer tijd aan hun broek. In het klassement is Kelderman de beste Nederlander. Hij klimt van veertien naar twaalf.



Froome heeft in het nieuwe klassement een voorsprong van 28 seconden op de Colombiaan Esteban Chaves. De Ier Nicolas Roche is derde op 41 tellen.