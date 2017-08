Froome slaat wegrace over op WK, denkt wel aan tijdrit

Chris Froome ontbreekt in september in de wegrace bij de wereldkampioenschappen in het Noorse Bergen, maar wil wel aan de ploegentijdrit meedoen en eventueel ook aan de individuele tijdrit.

Dat zei de renner van Team Sky vandaag tijdens de rustdag van de Ronde van Spanje. Froome, in juli winnaar van de Tour de France, draagt na negen etappes de rode leiderstrui in de Vuelta.

,,Als ik na de Ronde van Spanje nog altijd de goede vorm heb, zal ik graag de ploegentijdrit rijden en eventueel de individuele tijdrit, maar de wegrace sla ik over. Het parcours is niet op mijn lijf geschreven, dus dan geef ik liever een andere renner de kans'', aldus de Brit.

Froome reed voor het laatst de WK in 2013. Hij pakte in Florence brons met Sky in de ploegentijdrit en viel uit tijdens de wegrace. In 2009 deed hij voor het laatste mee aan de individuele rit tegen de klok op een WK. De viervoudig Tourwinnaar eindigde destijds in Mendrisio als zeventiende.

Froome kan op de tijdrit een grote concurrent worden van Tom Dumoulin, die in Noorwegen op jacht gaat naar de wereldtitel. Het parcours in Noorwegen is 31 kilometer lang en gaat door een heuvelachtig landschap.

Droomscenario

In de Ronde van Spanje heeft Froome de touwtjes stevig in handen. Hij won gisteren de etappe met aankomst op de Cumbre del Sol en heeft in het algemeen klassement 36 seconden voorsprong op Esteban Chaves.

,,Ik ben zeer tevreden over het verloop tot dusver. Na drie aankomsten bergop sta ik er al heel goed voor. Het is een droomscenario", aldus Froome, die de derde renner kan worden die in één jaar de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje weet te winnen.