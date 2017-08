Gilbert nog twee jaar door bij Quick-Step

Wereldtoppers klaar voor start Binckbank Tour in Breda

12:28 BREDA - Op het Breepark in Breda wordt maandag alles in gereedheid gebracht voor de start van de eerste etappe van de Binckbank Tour, die voorheen bekend stond als Eneco Tour. Ook dit jaar staan er weer diverse wereldtoppers aan het vertrek. Het startschot in Breda wordt om 13.00 uur gegeven door wethouder Paul de Beer.