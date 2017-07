Girowinnaar Dumoulin grote ster in criteriums na Tour

De Girozege van Tom Dumoulin zorgt ervoor dat in veel criteriums na de Tour de France minder buitenlandse sterren aan de start verschijnen. ,,De organisatoren kunnen hun geld maar een keer uitgeven, en dat doen ze liever aan een Nederlandse rondewinnaar'', zei Martin van Steen van Cycling Service bij de finish van de vijftiende etappe in de Ronde van Frankrijk.

Dumoulin heeft zes 'rondjes om de kerk' in zijn agenda genoteerd. De Limburger start in Boxmeer, Surhuisterveen, Wateringen, Steenwijk, Tiel en Maastricht. De renner van Team Sunweb kwam zaterdag alsnog tot overeenstemming met de organisatie in zijn woonplaats, nadat er lang werd gesteggeld over zijn vergoeding.

Froome nergens aan de start

Mocht Chris Froome opnieuw gehuldigd worden als Tourwinnaar, dan komt de Brit nergens in Nederland aan het vertrek. Als hij het geel voor de vierde keer verovert, doet hij in België mee in Aalst en Roeselare.

Marcel Kittel is een optie voor veel inrichters, mits hij het groen naar Parijs brengt. Van Steen: ,,Ik adviseer de belangstellenden echter niet zo lang te wachten, omdat je met iemand die nu al vijf etappes heeft gewonnen, ook een grote vis in huis haalt.'' Naar de meeste Nederlandse Tourcoureurs is volgens Van Steen nog niet overdreven vraag. ,,De organisatoren hebben wel belangstelling voor mannen als Maurits Lammertink en Marco Minnaard, omdat zij een in ander shirtje rijden. De mensen zien niet zo vaak iemand van Katoesja of Wanty’’, aldus Van Steen, op het moment dat Bauke Mollema nog niet zijn ritzege binnen had. Boxmeer meldde zondagavond al de komst van de Groninger van Trek-Segafredo.