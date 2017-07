Groenewegen klopt De Kort en Dumoulin in Boxmeer

Lucien Van Impe (70) getroffen door hartinfarct, toestand nog niet stabiel

15:34 Ex-wielrenner Lucien Van Impe is vrijdag getroffen door een hartinfarct. Dat meldt VTM. De laatste Belgische Tourwinnaar herstelt momenteel in een ziekenhuis in Aalst. Hij is buiten levensgevaar, maar zijn toestand is nog niet stabiel.