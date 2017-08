Indrukwekkende namen aan de start in BinckBankTour

Hofland pakt brons op EK, Kristoff wint met banddikte verschil

6 augustus Alexander Kristoff is Europees kampioen wielrennen geworden. In het Deense Herning haalde de sterke Noor het in een chaotische massasprint met een banddikte van Elia Viviani. Roosendaler Moreno Hofland werd knap derde. Kristoff volgt daarmee Peter Sagan op, die niet aan de start verscheen.