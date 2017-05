Jan Ullrich terug in wielersport als directeur Rund um Köln

Majka wint bergetappe in Californië, Gesink rukt op

8:53 Rafal Majka heeft gisteren (lokale tijd) de tweede etappe in de Ronde van Californië gewonnen. De Poolse klimmer van Bora was net iets sneller over de streep in San Jose dan de Nieuw-Zeelander George Bennett van LottoNL-Jumbo.