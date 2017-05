Karsten Kroon: Een tijdrit is als een bevalling

De tijdrit van vandaag is 39 kilometer lang en gaat over heuvelachtig terrein van Foligno naar Montefalco. In het algemeen klassement is Dumoulin opgeklommen naar de derde plaats. Vandaag kijkt de Nederlandse wielerliefhebber uit naar zijn prestaties in de tijdrit, waarin hij misschien wel de roze trui kan pakken. Maar Kroon zegt dat het niet zo vanzelfsprekend is dat Dumoulin wint. ,,Dit jaar heeft hij zich voor het eerst helemaal toegelegd op het eindklassement in een grote ronde. Hij heeft veel op hoogte getraind en spiermassa verloren om met de beste renners mee te kunnen in het hooggebergte. Dat is ten koste gegaan van zijn tijdrit, zoals we gezien hebben in de Tirreno-Adriatico. Wat wel kan schelen: hij heeft nu wel getraind op de tijdritfiets en in de Tirreno niet.”



Als ex-profwielrenner heeft Kroon natuurlijk talloze tijdritten gereden en hij zegt dat het echt verschrikkelijk zwaar is. ,,Vandaag is het ongeveer 50 minuten op de limiet rijden en dat heeft alles met concentratie en pijn te maken. Maar als je voelt dat je in een goede flow zit, kan tijdrijden ook heel lekker zijn. Misschien mag ik het als man niet zeggen, maar ik vergelijk het altijd een beetje met een bevalling. Van nul naar de pijngrens gaat niet in één stap. Bij een bevalling krijg je eerst de weeën die erg pijn doen en op een gegeven moment kom je in een soort trance. Een mens kan enorm veel pijn aan.”



Tweeënhalf jaar geleden stopte Kroon als profwielrennen en hij ziet zijn werk als co-commentator bij Eurosport als een fijne nieuwe stap. ,,Ik was écht klaar met het profwielrennen en had er niet veel behoefte aan om nog in die wereld te zitten, maar ik hou erg van de sport en weet er heel veel van. Dus dit is een mooie carrièremogelijkheid. Het beroepswielrennen is misschien wel de zwaarste sportieve beproeving ter wereld. Dat spreekt tot de verbeelding. Er zijn zo veel verhalen te vertellen en renners zijn altijd heel goed benaderbaar. Natuurlijk komen ook wel eens minder leuke dingen naar buiten, maar het is nooit saai. Voor mij is het dus geen probleem om een uitzending van vier uur vol te praten.”



Deze week verblijft Kroon bij zijn vriendin in Amsterdam, omdat de studio van Eurosport in Hilversum is. ,,Ik woon zelf in Maastricht, maar het is heerlijk om nu een weekje in de hoofdstad te zijn. Het leven is goed.”



En volgt zij het wielrennen ook? Lachend: ,,Mijn vriendin interesseert het helemaal niets. Ze is kleinkunstenares en zit in een heel andere wereld. Gisteren keek ik naar de finale van de etappe en vroeg haar of ze ook even mee wilde kijken. Dan moet ik wel een beetje in jip-en-janneketaal uitleggen wat er gebeurt. Maar dat is andersom ook zo als ze mij iets vertelt over zangtechnieken.”



