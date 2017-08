Kelderman: Met dit resultaat kan ik weer vooruit

,,Misschien had ik gelijk moeten reageren. Op het slotstuk viel er een gat nadat Froome, Alberto Contador en Michael Woods weggingen. Maar de wind stond nogal nadelig en was erg hard.''

Toch is Kelderman, die in het klassement van de Ronde van Spanje klom naar de elfde plaats, tevreden met zijn resultaat. ,,Dit begint erop te lijken. Met dit resultaat kan ik weer vooruit. Er was weer een erg hoog tempo in de finale. Ik kan dit soort explosieve beklimmingen wel goed aan, als ze niet te lang zijn. Want duren ze langer, dan zijn die kleine, lichte mannetjes natuurlijk in het voordeel.''